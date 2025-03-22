Afyonkarahisar’da binlerce makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.Bu çerçevede yapılan titiz çalışmalar neticesinde ekipler, Yeşilyurt Mahallesinde ikamet eden B.Ç. ve H.Ç., isimli şahısların ikametinde kaçak eşya bulundurduğu yönünde bilgi aldıBunun üzerine şüpheli şahısların ikametinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 16 bin 220 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 288 paket bandrolsüz kaçak sigara, 30 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.