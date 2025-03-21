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THY duyurdu! O seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferin iptal edildiğini bildirdi.

Ekleme: 21.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:01 / Editör: Fehmi Öztürk
THY duyurdu! O seferler iptal edildiTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferin iptal edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Üstün, şunları söyledi:

"Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektirlik kesintileri yaşanmaktadır.

Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır.

21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir."