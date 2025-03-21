THY duyurdu! O seferler iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaşanan yangın nedeniyle 21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferin iptal edildiğini bildirdi.Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Üstün, şunları söyledi:"Londra Heathrow havalimanı yakınlarında çıkan yangın nedeniyle havalimanı ve çevresinde elektirlik kesintileri yaşanmaktadır.Yaşanan bu gelişme sonrası Heathrow havalimanı bugün için uçuş operasyonuna kapatılmıştır.21 Mart tarihli Londra Heathrow kalkış-varışlı seferlerimiz iptal edilmiştir."