Plajda ırkçı saldırı! Kulağı koptu

ABD'nin Florida eyaletinde, bahar tatilini sahilde geçirmek isteyen bir gencin eğlencesi kanlı bitti.Arkadaşlarıyla beraber şehrin en popüler sahillerinden biri olan Fort Myers Plajı'na giden Juwan Black isimli siyahi bir genç, ırkçılığa maruz kaldı.18 yaşında olduğu öğrenilen Jack Turner, Black'e sesli bir şekilde ten rengiyle alakalı hakaretlerde bulundu.Saldırgan daha sonra kendisine karşılık vermeden uzaklaşmaya çalışan gencin arkasından saldırdı.Kavga, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sona erdi. Olay yerindeki görgü tanıkları, saldırının şiddetli olduğunu ve Black'in ciddi şekilde yaralandığını ifade etti.Polis yetkilileri, olayın görüntülerle desteklendiğini belirtti. Kayıtlara göre Turner, Black'i yere yatırarak kafasına yumruklar attı.WFTX'in elde ettiği rapora göre, Turner daha sonra Black'in saçlarından tutarak onu yere savurdu ve kulağını ısırarak ağır yaralanmasına neden oldu.Olay, 'travmatik auriküler amputasyon' olarak tanımlanan ciddi bir doku kaybına yol açtı.Fox News'in haberine göre Black, tedavi edilmek üzere Gulf Coast Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.Turner ise ağır darp suçlamasıyla gözaltına alınarak Lee County Hapishanesi'ne nakledildi.Yetkililer, Turner ve Black'in birbirlerini önceden tanıdığını, ancak kavgaya tam olarak neyin sebep olduğunun henüz netleşmediğini bildirdi.