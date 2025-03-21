Kayseri'de sahte alkol operasyonu gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 30 şişe satışa hazır sahte alkol ile 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde sahte alkol üretimi ve satışına yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.Çalışma kapsamında bir şahsın ikametinde makinalarla sigara dolumu ve sahte alkol yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Tespit edilen adrese yapılan operasyon düzenlendi.Yapılan aramalarda ise; 30 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 2 bin dal doldurulmuş makaron, 100 kilo bandrolsüz tütün, ele geçirildi.M.E.G. (37) isimli şahıs operasyon kapsamında evde saklanırken yakalandı.Gözaltına alınan M.E.G. hakkında gerekli işlem başlatıldı.