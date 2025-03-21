Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına baskın

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik bir soruşturma başlattı.Soruşturma çerçevesinde istihbari çalışmaları sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelileri tespit etti.Belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda; şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirdi.Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 178 gram metamfetamin, 113 gram bonzai, satışa hazır vaziyette 18 parça halinde metamfetamin, satışa hazır vaziyette 23 parça halinde bonzai, 8,70 gram bonzai ham maddesi, 218 kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi, 1 adet tabanca ve 35 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.