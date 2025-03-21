Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Alım ve satım yapacak olan vatandaşlar 21 Mart altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Son günlerde ivme kazanan yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte 21 Mart 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ons altın fiyatlarında son gelişmeler…