Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Alım ve satım yapacak olan vatandaşlar 21 Mart altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Son günlerde ivme kazanan yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte 21 Mart 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve ons altın fiyatlarında son gelişmeler…
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı doğrultusunda anlık değişiklikler göstermeye devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan altına ilgi sürüyor. ABD - Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması ve Ukrayna Savaşı'nda ABD'nin askeri yardımları kestiğini duyurmasının piyasalar üzerindeki etkisi ile birlikte altın yeniden yükselişe geçti. ABD ekonomisinin Trump'ın açıklamalarından sonra resesyona gireceği yönündeki endişeler de altına bütün dünyada talep yarattı. Uzmanlara göre önümüzdeki birkaç hafta boyunca altın fiyatlarında dalgalanmalar sürebilir.
CANLI ALTIN FİYATLARI 21 MART CUMA
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.030, 77
Satış: 3.032, 99
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.695,29 TL
Satış: 3.696,72 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış:6.005 TL
Satış: 6.095 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış:12.010 TL
Satış: 12.180 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.936 TL
Satış: 24.271 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.661 TL
Satış: 25.034 TL