Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.S.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 34.91 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.