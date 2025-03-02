MSB paylaştı: Mehmetçiğin sınırda ilk iftarı

Mehmetçik, yurt savunması için Türkiye'nin tüm köşelerinde her şartta görevini yerine getiriyor.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevini sürdüren Mehmetçiğin ilk iftarına ilişkin paylaşımda bulundu.Bu kez Mehmetçiklerin Iğdır Hudut Karakolu'ndaki iftarı görüntülere yansıdı.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:Tüm dünyada olduğu gibi yurt içinde, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimiz de dün ilk iftarlarını yaptı. Allah kabul etsin. Mehmetçiğin ve milletimizin sofrası her daim bereketli olsun.Videodaki görüntüler İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki Mehter gösterisi ve adından top atışı ile başlarken, diğer karelerde Iğdır Hudut Karakolu'ndaki askerlerin iftarları görülüyor.Dışarda nöbet tutan askerlerin iftarlarını açarken bile tedbiri elden bırakmadan hududu koruması karelere yansıdı.