Hakkari’de 60 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen “Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticaretini” önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda da yeni bir operasyon daha yapıldı.Operasyonun detayları sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorse üzerinde yapılan aramada; dorse içerisinde bulunan toplam ağırlığı 25 ton gelen bin adet buğday nişastası yüklü çuvallar içerisinde 5 adet çuvala zulalanmış halde toplam ağırlığı 60 kilo 200 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bahse konu aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs ile ilgili gerekli adli tahkikat devam etmektedir" denildi.