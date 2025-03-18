2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı

23 Şubat'ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı.Adaylar için uzun süren heyecanlı bekleyiş, sona erdi.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçları sorgulayabilecek.Sonuçların ardından öğrenciler, tercih sürecinin başlamasını bekleyecek.ÖSYM tarafından MSÜ tercih takvimi doğrultusunda adaylar tercihlerini şekillendirecek.MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.2024-MSÜ tercihleri geçen yıl, 3 Nisan 2024 tarihinden 10 Mayıs 2024 tarihine kadar alınmıştı.Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılmıştı.Bu yıl da benzer şekilde nisan ve mayıs aylarında tercih sürecinin başlaması bekleniyor.