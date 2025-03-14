Emine Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şifa vermek sadece bir meslek değil, aynı zamanda yürekten gelen bir sorumluluktur. Gecesini gündüzüne katarak insan hayatına dokunan, umudu yaşatan ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız gerçekten çok değerlidir!Onların emekleri, her gülümsemede ve atan her kalpte yaşamaya devam ediyor. Tüm sağlık çalışanlarımızın #TıpBayramı kutlu olsun!' ifadelerini kullandı.