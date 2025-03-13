Uma Grup dev projelerin güvenilir ortağı olmaya devam ediyor

Geçtiğimiz yıllarda Beykoz ve Çamlıca ilçe sınırlarındaki birçok kentsel dönüşüm ile ile yeni yapılan Pendik Belediyesi'ne ait deprem izalatörü binası projesine imza atan UMA GRUP, kamu projelerinin yanı sıra lüks konutlar, alışveriş ve finans merkezleri, üniversite binaları, spor kompleksleri ve villa projelerinde de önemli bir oyuncu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.Hâlihazırda İŞGYO'nun Çekmeköy-Ömerli'deki 165 konut ve villadan oluşan “Kasaba Modern” projesi, İçtaş Deniz Koru projesi ve Aydın Üniversitesi'nin yeni eğitim kampüs inşaatlarının yükleniciliğini üstlenen UMA GRUP, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor.UMA GRUP kurucu ortağı Mert Arslan, iş ortaklıklarını güven ve profesyonellik üzerine inşa ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:“İnşaat sektöründeki deneyimimiz uzun yıllara dayanıyor. Bu tecrübeyi yaklaşık 7 yıl önce UMA GRUP çatısı altında bir araya getirdik. Amacımız, hayata geçirdiğimiz projelerle sektörde kalıcı bir iz bırakmak.Her yıl hedeflerimizi büyütüyoruz. Gelirlerimizin büyük bir kısmını AR-GE çalışmalarına, ekipman yatırımlarına ve büyümeye ayırıyoruz. Bu yaklaşım, sektörde bize olan güveni artırıyor. Geride bıraktığımız projelere baktığımızda, insanlara fayda sağlayan işler yaptığımızı görmek bizi en çok motive eden unsurlardan biri.İnşaat yalnızca bir yapı inşa etmek değil, aynı zamanda konfor ve güven sunmaktır. Kentsel dönüşüm projelerimizden kamu projelerine, inşa ettiğimiz yaşam alanlarından aldığımız geri bildirimlere kadar her noktada bu anlayışı benimsiyoruz.Şu anda başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok projede ana yüklenici konumundayız. Hedefimiz, sektörde bayrağı en önde taşıyan firma olmak.”Geçtiğimiz yıl sözleşmesi imzalanan İŞGYO Ömerli projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten UMA Grup Ceo'su Serdar Aksoy ise, şu ifadeleri kullandı:“10 ay gibi kısa bir sürede yeni bir yaşam alanı inşa etmenin gururunu yaşıyoruz. Böyle büyük vizyon projelerinde en önemli unsur, güven inşa etmek ve profesyonellikten asla ödün vermemektir. UMA GRUP olarak kısa sürede sektörde güvenilir bir marka haline gelerek birçok projede öncelikli iş ortağı olduk. İçtaş Deniz Koru projesi ve Aydın Üniversitesi yeni eğitim kampüsü inşaatındaki çalışmalarımızda de hız kesmeden devam ediyor. İlk hedefimiz, kaliteli yapılar inşa ederek ihtiyaç ve taleplere net bir şekilde yanıt vermek. Planladığımız her detayı eksiksiz ve zamanında hayata geçiriyoruz. Bu prensipleri istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüzde başarının kaçınılmaz olduğunu biliyoruz.”