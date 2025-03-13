Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta, BIST 100 endeksi bir önceki kapanışa göre 45,12 puan artarak 10.625,38 puana yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi ise yüzde 0,36 oranında değer kazandı.Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile iletişim sektörü olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.Dün Borsa İstanbul, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,36'lık artışla 10.580,26 puandan tamamladı.Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarına ilişkin endişeler devam ederken, yatırımcılar risk algılarını yönetmeye çalışıyor.Yurt içinde ise gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantı özetine çevrildi. Geçen hafta TCMB, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50 seviyesine çekmişti.ABD'deki temasları kapsamında Anadolu Ajansı'na konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 24 ve bu hedefe ulaşmak için gereken tüm adımları atacağız." dedi.Karahan, enflasyondaki gerilemenin büyük ölçüdé baz etkisinden değil, sıkı para politikasının etkisiyle ana eğilimdeki düşüşten kaynaklandığını vurguladı.Ayrıca, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda bugün 1 günlük süreyle geçerli olacak "yukarı adım kuralını" uygulamaya aldı.ANALİSTLERDEN TEKNİK DEĞERLENDİRMEAnalistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, TCMB PPK toplantı özeti ve haftalık para-banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.Yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları kritik veriler arasında yer alıyor.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.750 puan direnç seviyesi olarak öne çıkarken, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.