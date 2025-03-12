Sultanbeyli’deki iş yerinde yangın!

İstanbul Sultanbeyli’de bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi...

Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı.Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri de yönlendirildi. Detaylar geldikçe paylaşılacak.