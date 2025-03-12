Akdeniz'de korkutan deprem!
Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Mart 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.
AKDENİZ'DE DEPREM
Saat 09:41'de Akdeniz'de Marmaris Muğla açıklarında (50.29 km açıklıkta) 3.7 büyüklüğünde 58.96 km derinliğinde deprem meydana geldi.
Saat 09:41'de Akdeniz'de Marmaris Muğla açıklarında (50.29 km açıklıkta) 3.7 büyüklüğünde 58.96 km derinliğinde deprem meydana geldi.