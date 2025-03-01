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Beyaz Gazete
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Bodrum'da minibüs alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Ekleme: 1.03.2025 - 17:22 Güncelleme: 1.03.2025 - 17:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Bodrum'da minibüs alev alev yandı
Gölköy Mahallesi'nde park halinde olan minibüsün motor kısmında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede minibüse yayıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, minibüs demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.