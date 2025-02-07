Tokat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Tokat'ın Zile ilçesi'nde saat 09.46 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.3 km olarak ölçüldü.