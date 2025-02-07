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Tokat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Tokat'ın Zile ilçesi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 7.02.2025 - 09:58 Güncelleme: 7.02.2025 - 10:01 / Editör: Fehmi Öztürk
Tokat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Tokat'ın Zile ilçesi'nde saat 09.46 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 1.3 km olarak ölçüldü.

Tokat'ta deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu