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Beyaz Gazete
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Seferler iptal! BUDO duyurdu

Marmara Bölgesi'nde yaşanan elverişsiz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti.

Ekleme: 7.02.2025 - 09:18 Güncelleme: 7.02.2025 - 09:19 / Editör: Fehmi Öztürk
Seferler iptal! BUDO duyurduMeteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler; "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)" şeklinde sıralandı.