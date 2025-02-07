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Muğla'da 15 metrelik tekne battı

Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki tekne battı.

Ekleme: 7.02.2025 - 15:53 Güncelleme: 7.02.2025 - 15:53 / Editör: Fehmi Öztürk
Muğla'da 15 metrelik tekne battı
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 5 Şubat'ta Bodrum için fırtına uyarısı yaptı.

TEKNE HASAR GÖRDÜ

Fırtına ilçede bugün de etkili oldu. Gümbet İskelesi'ne bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp hasar gördü.

Hasar alan tekne, kısa sürede batmaya başladı.

EKİPLER TEKNEYİ KALDIRACAK

Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Bölgedeki fırtına yerini kuvvetli rüzgara bıraktı.