Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcaklıkların keskin düşmesiyle etkisini hissettiren kuvvetli kar yağışı yer yer devam edecek. Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre; bugün İstanbul'un yükseklerinde ara ara kar yağışı görülecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Yağışların yarın Trakya ve Karadeniz özelinde devam etmesi bekleniyor. İşte il il, bölge bölge üç günlük hava durumu tahminleri...Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışlar Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 kenti kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı sarı kod ile uyardı. Bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.İşte uyarı alan o iller: Adana, Adıyaman, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Yalova ve Osmaniye.Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 7°CÇok bulutluEDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAKARYA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKÜTAHYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıSİVAS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıARTVİN °C, 5°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karışık yağmurluSAMSUN °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, güneybatı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CÇok bulutluKARS °C, -2°CÇok bulutluMALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 4°CÇok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMARDİN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu