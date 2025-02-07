801 litre kaçak alkolle yakalandı

İstanbul’da bir adreste 801 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak alkol satıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. R.Ş. (60) isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Farklı tür ve ebatlarda toplamda 801 litre kaçak alkol ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Ş. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.