YKS 2025 başvuruları başladı

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için kritik an geldi!Aylarca süren yoğun çalışmalar, uykusuz geceler ve büyük fedakârlıkların ardından, sınav maratonunun en önemli durağına ulaşıldı.Lise son sınıf öğrencileri, mezunlar ve bir kez daha şansını denemek isteyen adaylar için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvuru ekranı açıldı.21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT sınavları için bugün başvurular başladı.Sınava başvurular, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.2025 YKS sınavı ücreti, TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 450 TL olarak açıklandı.Sınava ilişkin detaylar da belli oldu.21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor.2025 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.