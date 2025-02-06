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Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

Ege Denizi'nde büyüklükleri 4,1 ile 4,6 arasında değişen art arda 6 deprem meydana geldi. AFAD, depremlere ilişkin tüm verileri paylaştı. İşte detaylar...

Ekleme: 6.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 6.02.2025 - 09:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurduSon günlerde Ege Denizi'nde gerçekleşen depremlere yenileri eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah saatlerinde peş peşe sallantılar meydana geldiğini kaydetti.

EN BÜYÜĞÜ 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE
AFAD'dan yapılan açıklamalara göre saat 04.41 ve 05.02'de 4.1 büyüklüğünde; saat 05.24 ve 05.45'te 4.4 büyüklüğünde, 5.54 ve 6.23'te ise 4.6 büyüklüğünde toplam 6 deprem meydana geldi. Depremlerin aynı bölgede yerden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.