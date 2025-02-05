Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz kıyıları ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra ve Perşembe (06.02.2025) öğleye kadar Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.İl il hava durumu:Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.ÇANAKKALE 2°C, 7°CÇok bulutluEDİRNE -2°C, 5°CÇok bulutluİSTANBUL 2°C, 5°CÇok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlıSAKARYA 3°C, 5°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR -5°C, -1°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ 1°C, 8°CÇok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİZMİR 3°C, 10°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıKÜTAHYA -5°C, 0°CÖğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıHATAY 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlıMERSİN 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA -1°C, 3°CÖğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıESKİŞEHİR -3°C, 2°CÖğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKONYA 0°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİVAS -4°C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU -5°C, 0°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıDÜZCE 1°C, 3°CÇok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU -3°C, 1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 4°CÇok bulutlu, yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA -1°C, 4°CÇok bulutlu, genellikle karla karışık yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer kar yağışlıARTVİN 0°C, 3°CÇok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıSAMSUN 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları karla karışık yağmur iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlıTRABZON 3°C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -10°C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlıMALATYA -2°C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN -7°C, 6°CÖğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıBölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -1°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra yağmurluGAZİANTEP 2°C, 9°CÖğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT 4°C, 12°CÖğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıŞANLIURFA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu