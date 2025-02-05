Ege Denizi'nde deprem! AFAD duyurdu

EGE DENİZİ'NDE DEPREMLER!Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Ege Denizi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede 26 Ocak’tan bu yana gerçekleşen deprem sayısı 750’yi geçti.SON DEPREMLERDeprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)2025-02-05 05:21:06 - 4.5 - Ege Denizi - 7.0