Bartın'da kar yağışı sürüyor

Bartın'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimler ile Bartın-Kurucaşile ve Bartın-Karabük yolunda etkili oldu.Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı.Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Amasra'ya bağlı köylerde de kar yağışı etkisini gösterdi.Bazı vatandaşlar, Amasra Bakacak Tepesi'ne çıkarak yağan karı izledi.