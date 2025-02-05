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Bartın'da kar yağışı sürüyor

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Ekleme: 5.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 5.02.2025 - 11:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Bartın'da kar yağışı sürüyor
Bartın'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimler ile Bartın-Kurucaşile ve Bartın-Karabük yolunda etkili oldu.

Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Bartın'da kar yağışı sürüyor

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Amasra'ya bağlı köylerde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar, Amasra Bakacak Tepesi'ne çıkarak yağan karı izledi.