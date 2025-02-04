Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir ev ve bir depoya düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde tespit etti.Aramalarda 4 kilogram 100 gram esrar, 1 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek kartuşu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan fan, çadır, havalandırma sistemi, karbon filtresi ve vantilatör ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan M.S.Ç., işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.