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Beyaz Gazete
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Ankara'da inşaat alanında yangın

Çankaya'da inşaat alanında çıkan yangına, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekleme: 4.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 4.02.2025 - 10:26 / Editör: Atilla Özbir
Ankara'da inşaat alanında yangın
Ankara güne üzücü bir haberle başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir inşaat alanında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İNŞAATI DEVAM EDEN BİNADA ÇIKTI

Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Ankara'da inşaat alanında yangın