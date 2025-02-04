Ankara'da inşaat alanında yangın

Ankara güne üzücü bir haberle başladı.Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir inşaat alanında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde inşaatı devam eden bir binanın 3. katında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlattı.Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.