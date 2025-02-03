Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Kapaklı ilçesinde yapılan denetimlerde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde denetimler gerçekleştirdi.30 Ocak 2025 tarihinde Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde T.P., Y.K., Y.Ç., Y.A. ve E.E.'nin bulunduğu araçtan kontrol yapıldı.Yapılan kontrolde 1 adet dedektör, 1 adet sikke, 2 adet taş parçası, 1 adet küpe ve 1 adet yüzük ele geçirildi.Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.