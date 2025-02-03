Münbiç'te bombalı saldırı! 15 şehit

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG, ülkenin kuzeyindeki Münbiç'te bombalı saldırı düzenledi.Halep kırsalına bağlı Münbiç kentinde, kadın tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınında bombalı aracın patlatılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.Suriye sivil savunması, Münbiç eteklerindeki ana yolda meydana gelen bir araba bombası patlamasında on dört kadın ve bir erkeğin öldüğünü ve on beş kadının da yaralandığını söyledi.Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların tarım işçisi olduğu belirtildi.