Münbiç'te bombalı saldırı! 15 şehit
Terör örgütü PKK/SDG Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’te bombalı saldırı düzenledi. PKK/SDG Münbiç’te tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınlarında bombalı araç patlattı. Terör örgütünün saldırısında 14’ü kadın 15 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG, ülkenin kuzeyindeki Münbiç'te bombalı saldırı düzenledi.
PKK/SDG'DEN MÜNBİÇ'TE BOMBALI SALDIRI
Halep kırsalına bağlı Münbiç kentinde, kadın tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınında bombalı aracın patlatılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye sivil savunması, Münbiç eteklerindeki ana yolda meydana gelen bir araba bombası patlamasında on dört kadın ve bir erkeğin öldüğünü ve on beş kadının da yaralandığını söyledi.
Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların tarım işçisi olduğu belirtildi.
PKK/SDG'DEN MÜNBİÇ'TE BOMBALI SALDIRI
Halep kırsalına bağlı Münbiç kentinde, kadın tarım işçilerini taşıyan bir aracın yakınında bombalı aracın patlatılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye sivil savunması, Münbiç eteklerindeki ana yolda meydana gelen bir araba bombası patlamasında on dört kadın ve bir erkeğin öldüğünü ve on beş kadının da yaralandığını söyledi.
Bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların tarım işçisi olduğu belirtildi.