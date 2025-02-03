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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! İki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

Ekleme: 3.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 3.02.2025 - 14:27 / Editör: Fehmi Öztürk
MSB duyurdu! İki terörist teslim olduMilli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’deki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Silopi’deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!"