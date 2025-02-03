İzmir’de 158 işçi eyleme devam ediyor

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere, işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.İzmir halkının belediyeden hizmet beklediğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti: 'Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğüne ait olan 236 adet otobüs Belediye-İş Sendikasının örgütlü olduğu İZULAŞ AŞ'ye devretme işlemleri başlamıştır. Eyleme katılan işçilere tutanaklar tutularak disiplin süreci başlatılmıştır. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan işveren tarafından belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmışlardır. Ayrıca Kent Konseyi Müdürlüğünde çalışan 10 üyemiz 50 gün önce belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarılmıştır. Sizler bu mücadelenin önüne geçmek için sendikamıza yıllardır sokakta, alanda demokrasi mücadelesi vermiş Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonuna saldırarak ESHOT'ta 236 otobüsümüzü başka bir şirkete devrederek, 158 arkadaşımızın işine son vererek bu kavgayı büyütmek istiyorsunuz. Gelin bu kavgadan vazgeçin, gelin bu süreci sonlandırın. Aksi halde bu kavgada geri adım atmayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.'KAMU ZARARI OLUŞTURURGenel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise belediyenin iştirak şirketine otobüs aktarılmasının kamu zararı oluşturacağını savundu. Açıklamaların ardından sendika üyeleri belediye hizmet binası önünde oturma eylemi yaptı, alkışla bir süre tempo tuttu, ıslık çaldı. Eylemin gün boyu süreceği belirtildi.