Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,86 düşüşle 9.918,35 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,04 puan ve yüzde 0,86 azalışla 9.918,35 puana indi.Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,15 ile orman kağıt basım olurken, en fazla kaybettiren ise banka oldu.Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıkarken, konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.