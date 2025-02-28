Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi!

Motorine geçtiğimiz cumartesi zam gelmişti! Zam cumartesi günü pompaya yansımıştı. Çarşamba gece yarısı ise yine motorine indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı. İşte indirim sonrası son fiyatlar!

Akaryakıta son kez 16 Ocakta zam gelmişti! 1 aylık aranın ardından yine motorine zam geldi!Motorinin litre fiyatı geçtiğimiz cumartesiden itibaren 1 lira 45 kuruş zamlandı! Zam pompaya yansıdı!İNDİRİM GELDİÇarşamba gece itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 43 kuruş indirim geldi! İndirim pompaya yansıdı.Benzin: 46,43 TL/LTMotorin: 46,58 TL/LTLPG: 27,59 TL/LTBenzin: 46,27 TL/LTMotorin (Zam sonrası): 46,46 TL/LTLPG: 26,99 TL/LTBenzin: 46.72 TLMotorin: 47,09 TLLPG: 26.39 TLBenzin: 47.10 TLMotorin: 47,46 TLLPG: 26.24 TL