'Somut Adımlarla İlerleyeceğiz'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Medya Yöneticileriyle Tanışma Programı' gerçekleştirildi.

Toplantıya medyanın önde gelen isimleri katıldı. Beyaz TV sorumlu müdürü ve Beyaz Gazete sorumlu müdürü Türker Akıncı da oradaydı.



AK Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir; toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen bir politika izlediklerini belirtti.

Küçük adımlarla vatandaşların problemlerine dokunarak, onların temsilcisi olduklarını ve bu özelliği daha da yükselteceğini, somut adımlar atacaklarını ifade etti.







Teşkilatların pür dikkat çalıştığını ifade eden Abdullah Özdemir; 'Her zaman olduğu gibi daha güçlenerek vatandaşımızın problemlerine ulaşacağız, bilgi-birikimlerimizle daha da güçleneceğiz' dedi.



Bu görevin ve sürecin sadece siyasetten ibaret olmadığını, sivil toplum kuruluşlarının, tüm kadınlarımızın ve gençlerimizin de etkin görevi olduğunu söyledi.

Abdullah Özdemir, çok büyük adımlar yerine küçük adımlarla vatandaşa hızlı ulaşımın önemine değindi ve tüm teşkilatları görevlendirdiğini açıkladı.





