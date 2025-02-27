Ortaköy’de ahşap bina yandı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Sarmacı Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Alev alev yanan binada zaman zaman çökmeler meydana gelirken, itfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangın yerine ulaşarak müdahaleye başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binalardan birinin 3'ncü katında kısmi çökmeler meydana gelirken, metruk olduğu öğrenilen binalar kullanılamaz hale geldi.