İstanbul'da İETT otobüsünde yangın

İstanbul'da son zamanlarda metrobüs ve otobüslerde yangın çıkmaya başladı.Sık sık metrobüslerde çıkan yangına bugün Başakşehir'de bir İETT otobüsü eklendi.Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı.İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.