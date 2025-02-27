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İstanbul'da İETT otobüsünde yangın

Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı.

Ekleme: 27.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:14 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da İETT otobüsünde yangınİstanbul'da son zamanlarda metrobüs ve otobüslerde yangın çıkmaya başladı.
Sık sık metrobüslerde çıkan yangına bugün Başakşehir'de bir İETT otobüsü eklendi.

ALT GEÇİTTE OTOBÜS YANDI
Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


İstanbul'da İETT otobüsünde yangın