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9 ilde DEAŞ operasyonu! 9 gözaltı

DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarına karışan 13 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 9 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 27.02.2025 - 10:05 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:07 / Editör: Fehmi Öztürk
9 ilde DEAŞ operasyonu! 9 gözaltıTerörizmin finansmanının önlenmesi yönünden yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, ayrıca MASAK verilerinden incelenen banka hesap hareketlerinde 'bağış, infak, yardım' şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin , Isparta, Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.