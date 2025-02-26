İstanbul'da cinsel saldırı operasyonu gerçekleştirildi.

Ataşehir ilçesinde birçok cinsel taciz ve tecavüz olayının faili olduğu tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde son zamanlarda giderek artan cinsel saldırı vakaları polis ekipleri harekete geçti.Tek tek dinlenen mağdur kadınların ifadeleri doğrultusunda, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede geniş çaplı bir çalışam başlattı.Çalışma kapsamında birçok güvenlik kamerası incelendi.Görüntülerde şüpheliyi tespit eden ekipler, şahsın kimlik bilgilerine de erişti.Şüphelinin evinin adresinin de belirlenmesiyle operasyon düzenlendi.Ekipler baskında, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.