Fahrettin Altun'dan kongre mesajı

AK Parti'nin 12 Ekim'de başlayan kongre maratonu, dün gerçekleştirilen 8'inci Olağan Büyük Kongre ile tamamlandı.Ana sloganı "Adında AK, ışığında istikbal" olarak kararlaştırılan kongrede, partinin MKYK listesinde yer alacak isimler belirlendi.Ayrıca partiye yeni isimler de dahil oldu.ALTUN'DAN KONGRE MESAJICumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Genel Başkan seçildiği kongreye ilişkin açıklamalarda bulundu.Altun, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin Ankara’da coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1547 geçerli oyunun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildiğini vurguladı."DÜNYA DEMOKRASİSİNDE NADİR GÖRÜLEN BİR TEŞKİLAT KAPASİTESİ"Altun, partinin, kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinin merkezinde yer aldığını, farklı düşünce ve yaşam tarzlarına sahip kitlelerden geniş bir seçmen kitlesine hitap ettiğini söyledi.Ayrıca, AK Parti’nin 11 milyonu aşkın üyesiyle dünya demokrasisinde nadir görülen bir teşkilat kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin önemli bir yenilenme, değişim ve dönüşüm iradesiyle yoluna devam ettiğini belirtti."AK PARTİ DEMOKRASİ TARİHİNİNE ADINI ALTIN HARFLELE YAZDIRDI"Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Gençlik ile tecrübenin, aklıselim ile dinamizmin, dava şuuru ile millete hizmet aşkının harmanlanarak oluştuğu bu büyük teşkilat, Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesine en önemli ve güçlü desteği veren oluşum konumundadır.Kapatma davalarından muhtıra krizlerine, ekonomik saldırılardan askeri darbe girişimine kadar yaşanan birçok olayda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik duran AK Parti, bu gücüyle demokrasi tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmıştır."TÜRKİYE'NİN YARINLARINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAK"Ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın sorunlarının farkında olan, bu sorunlara titizlikle eğilen ve en adil, barışçıl ve etkili çözümleri bulmayı kendine şiar edinmiş bir kadro yapısıyla AK Parti, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’nin yarınlarına önemli katkılar sunacak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı mücadelesinin ardındaki en önemli demokratik güç olacaktır."BU DAVAYA OMUZ VEREN KARDEŞLERİMİ SELAMLIYORUM"8. Olağan Büyük Kongre’nin AK Parti ve Türkiye’miz için hayırlara vesile olmasını diliyor; Merkez Yürütme Kurulu’na, Merkez Karar Yönetim Kurulu’na, Merkez Disiplin Kurulu’na, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu’na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’na, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kurullarına seçilen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum.Gecesinden gündüzünden, işinden gücünden, ailesinden feragat edip Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına ve demokrasi mücadelesine omuz veren tüm kardeşlerimi selamlıyorum."