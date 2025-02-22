Muğla'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da saat 15.36 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.6 km olarak ölçüldü.
Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.6 km olarak ölçüldü.