Muğla'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Muğla'da saat 15.36 sıralarında bir deprem meydana geldi.Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.6 km olarak ölçüldü.