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Muğla'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Muğla'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı.

Ekleme: 22.02.2025 - 15:58 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:00 / Editör: Fehmi Öztürk
Muğla'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Muğla'da saat 15.36 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.4 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 2.6 km olarak ölçüldü.

Muğla'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu