Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Afyonkarahisar'ın Kızıldağ ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Afyonkarahisar'ın Kızıldağ ilçesinde saat 11.57 sıralarında bir sarsıntı yaşandı.Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.