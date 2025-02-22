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Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Afyonkarahisar'ın Kızıldağ ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.0 olarak duyurdu.

Ekleme: 22.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:26 / Editör: Fehmi Öztürk
Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduTürkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Afyonkarahisar'ın Kızıldağ ilçesinde saat 11.57 sıralarında bir sarsıntı yaşandı.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.5 km olarak ölçüldü.

Afyonkarahisar'da deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu