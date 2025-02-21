Yamaçtan kopan dev kayalar, yola düştü
Van'ın Çatak ilçesinde dün akşam yamaçtan kopan kayalar, yola düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kayalar temizlenip, yol trafiğe açıldı.
Çatak ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kanispi mevkiinde yamaçlardan kopan dev kayalar yola düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi, olası bir kazanın önüne geçti.
Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların geçişlerine izin vermedi. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, düşen kayaları temizledikten sonra yol trafiğe açıldı.
Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak araçların geçişlerine izin vermedi. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri, düşen kayaları temizledikten sonra yol trafiğe açıldı.