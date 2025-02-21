İşkur başvuru sonuç tarihi belli oldu!

İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları binlerce üniversiteli tarafından araştırılıyor. İŞKUR Gençlik Programı'na 6 günde 242 bin 391 öğrencinin başvurduğunu bildirildi. Programa müracaat eden öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?Başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin sonuçlar araştırılıyor. Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, bu nedenle her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu, başvuruların ise 5 gün sürdüğünü kaydetti. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman açıklanacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları üniversiteye göre değişkenlik gösteriyor. İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışmak üzere başvuran öğrencilerin ilgili üniversitenin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.İŞKUR Gençlik Programı; Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi. beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,g) Hane gelir şartını sağlamak,ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)şartları aranır.