Her yeri kar kapladı! 555 yer ulaşıma kapandı
Yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı Van'da da sürdü. Kentte 555 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler gece gündüz demeden çalışmalarına devam ederken uçuşlar da iptal edildi.
Van'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle Bahçesaray'da 71, Başkale'de 52, Çaldıran'da 41, Çatak'ta 100, Edremit'te 1, Erciş'te 144, Gevaş'ta 40, Gürpınar'da 54, Muradiye'de 15, Özalp'te 33 ve Saray ilçesinde ise 4 olmak üzere toplamda 560 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bazı uçak seferleri rötar yaparken, İstanbul'a sefer yapacak uçaklar ise iptal edildi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu.
'BAKALIM SONUMUZ NE OLACAK'
Kent sakinlerinden Mehmet Emin İnan, 23 yıldır her yıl kar yağışını kayıt altına aldığını belirtti. Van'da bu yıl şubat ayına kadar kar yağmadığını ifade eden İnan, 'Bu yağış da bugün gerçekleşti. Kar yağışı her şey için faydalıdır. Allah ne yaparsa faydalı yapar. Van Gölü kuraklıktan dolayı gittikçe azalıyordu. Kuraklık diğer gölleri de etkiledi. Bakalım sonumuz ne olacak' dedi.
EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bazı uçak seferleri rötar yaparken, İstanbul'a sefer yapacak uçaklar ise iptal edildi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışı beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi konusunda da uyarılarda bulundu.
'BAKALIM SONUMUZ NE OLACAK'
Kent sakinlerinden Mehmet Emin İnan, 23 yıldır her yıl kar yağışını kayıt altına aldığını belirtti. Van'da bu yıl şubat ayına kadar kar yağmadığını ifade eden İnan, 'Bu yağış da bugün gerçekleşti. Kar yağışı her şey için faydalıdır. Allah ne yaparsa faydalı yapar. Van Gölü kuraklıktan dolayı gittikçe azalıyordu. Kuraklık diğer gölleri de etkiledi. Bakalım sonumuz ne olacak' dedi.