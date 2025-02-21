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Erzurum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 21.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:57 / Editör: Edin Uslu
Erzurum'da korkutan depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 15.27'de merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 15.27'de merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum'da korkutan deprem