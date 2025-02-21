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Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Ekleme: 21.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Ödemelerde en yüksek payı 2.9 milyar TL ile Hububat desteği aldı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;

"Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor