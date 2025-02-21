Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Ödemelerde en yüksek payı 2.9 milyar TL ile Hububat desteği aldı.Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;"Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."