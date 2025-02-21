Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Ödemelerde en yüksek payı 2.9 milyar TL ile Hububat desteği aldı.
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;
"Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Ödemelerde en yüksek payı 2.9 milyar TL ile Hububat desteği aldı.
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;
"Türkiye Yüzyılı'nı, Bereketin Yüzyılı yapmaya kararlıyız. 3 milyar 218 milyon 718 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."