Ankara'da deprem! AFAD duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da merkez üssü Yenimahalle olan 3.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu.

Ankara sallandı...Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler sonrası Türkiye'de de deprem paniği yaşanırken, bu kez endişelendiren haber Ankara'dan geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da 09.36 sıralarında deprem yaşandı.Ankara'da, saat 09.36'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının 7.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.Deprem vatandaşlar tarafından da hissedildi.