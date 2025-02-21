Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Rekor serisini sürdüren altın fiyatları yatırımcısını güldürmeye devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki rekor serisi sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.432,02 TL'den, çeyrek altın 4.046 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 3.431,31Satış 3.432,02Alış 5.761,00Satış 5.814,00Alış 11.522,00Satış 11.627,00Alış 22.974,00Satış 23.159,00Alış 2.930,70Satış 2.931,07