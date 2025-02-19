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Tunceli'de 82 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de, Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Hozat ve merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekleme: 19.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:32 / Editör: Edin Uslu
Tunceli'de 82 köy yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojinin uyardığı Tunceli’de yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle Nazımiye ve Hozat ilçeleri ile merkez ilçeye bağlı 82 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.

Tunceli'de 82 köy yolu ulaşıma kapandı